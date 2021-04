Incidente ad Albavilla: 3 persone soccorse

Scontro tra auto in via Prealpi

Incidente in via Prealpi ad Albavilla intorno alle 11.15 del 24 aprile 2021. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone che si trovavano a bordo delle due auto protagoniste del sinistro stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e lo sgombero dai detriti dell'incidente. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo grave. Le operazioni di soccorso e pulizia della strada hanno reso necessario regolare la viabilità con senso unico alternato.