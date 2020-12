Incidente in autostrada a Lomazzo: auto prende fuoco dopo scontro con tir

Incidente in autostrada a Lomazzo intorno alle 18.20. Un tir e una macchina si sono scontrati all'altezza dello svincolo con la Pedemontana. La vettura a seguito dello scontro ha preso fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Rossa di Lomazzo per soccorrere le tre persone coinvolte. Nessuna di loro è rimasta ferita in modo grave. Inevitabili i grossi disagi al traffico su quel tratto della A9.