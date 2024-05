Incidente sull'autostrada all'altezza di Lomazzo: soccorso un bambino di 1 anno

C'è anche un bambino tra le persone soccorse a causa dell'incidente avvenuto poco dopo le ore 9.30 sull'autostrada A9. Lo schianto è avvenuto all'altezza dello svincolo Lomazzo Nord, in direzione di Chiasso. In tutto sono state due le auto coinvolte nell'incidente, e tre le persone che hanno necessitato di soccorsi da parte del personale medico. Tra loro, come detto, c'è un bambino di 1 anno le cui condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Le altre persone soccorse sono una ragazza di 24 anni, una donna di 50 anni e due uomini di 29 e 60 anni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto autostradale. Inevitabili i disagi alla viabilità: sono stati segnalati alcuni chilometri di coda.