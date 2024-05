Incidente sulla A9: bambino ferito gravemente

Grave incidente in autostrada A9 questa mattina poco dopo le ore 8. Due i veicoli coinvolti nello schianto che si è verificato poco dopo Fino Mornasco, in direzione di Milano. Si tratta di una Mercedes Classe C e di una Honda HRV. Sei le persone soccorse, tra le quali ci sarebbe anche un bambino rimasto ferito in modo molto grave. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118 di Como che ha trasportato il piccolo d'urgenza all'ospedale dopo che il personale medico lo ha rianimato. Inevitabili i disagi alla viabilità autostradale. Gli ingressi in direzione sud sono stati chiusi.