Incidente a Montorfano: una donna ferita

Incidente a Montorfano poco prima delle 16.30 del 31 maggio 2023. Due auto si sono scontrate mentre transitavano in via Brianza. Nello scontro una donna di 46 anni è rimasta ferita ed è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e da un'automedica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. La donna è stata trasportata all'ospedale di Erba. Le sue condizioni sono giudicate buone.