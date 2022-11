Incidente all'incrocio: anziana soccorso a Mariano Comense

Incidente a Mariano Comense poco prima delle ore 9 del 2 novembre 2022. Due auto si sono scontrate in via XXIV Maggio all'incrocio con via Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica e un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba. A bordo di una delle due auto c'era una donna di 85 anni che è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Cantù per le medicazioni del caso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro stradale per valutare dinamica e responsabilità.