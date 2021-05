Incidente a Limido Comasco, coinvolte più auto nel violento tamponamento: 7 feriti

L'incidente è avvenuto stamattina, 30 maggio intorno alle 10.15 a Limido Comasco in via Silvio Pellico. Sono coinvolte, secondo le prime informazioni pervenute, 3 auto. Una sorta di tamponamento a catena ma con impatti molto violenti che hanno fatto sì che una macchina finisse addirittura fuori strada in un campo. Sul posto quattro ambulanze, i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como che si sono adoperati ad aiutare i feriti ad uscire dalle auto. 7 le persone ferite tra cui una donna di 45 e una di 68 anni. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto. Inizialmente segnalato come codice rosso, non sembrerebbe che ci siano persone in pericolo di vita anche se le informazioni sono ancora poche e le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

In aggiornamento.