Incidente a Cernobbio, feriti due ragazzi di 16 anni

Grande spavento per due sedicenni che sono rimasti feriti ieri sera 27 ottobre 2021 verso le 20.40 a Cernobbio in via Matteotti. Si tratta di uno scontro un'auto e una moto (guidata da un 43enne, anche lui ferito) ma le dinamiche sono ancora da ricostruire. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un'automedica. Inizialmente segnalato come codice rosso, fortutatamente poi le condizioni dei tre feriti (i due 16enni e il 43enne) sembrano essere migliorate e secondo le prime informazioni ricevute nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sono stati quindi portati in codice giallo al Sant'Anna di Como, e uno all'Ospedale di Varese di via del Ponte. Sul posto sono giunti anche la polizia locale e i carabinieri di Como per i rilievi.