Incidente ad Alzate Brianza: donna ferita intrappolata nell'abitacolo

Incidente ad Alzate Brianza intorno alle ore 9 del 9 marzo 2022. Per ragioni ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate mentre percorrevano in direzioni opposte via Giacomo Matteotti. Una donna di 73 anni a bordo di una delle due vetture è rimaste ferita. Inoltre non riusciva ad uscire dall'abitacolo e i primi soccorritori giunti sul posto non son stati in grado di estrarla a causa delle condizioni dell'auto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cantù per liberarla. La donna è stata affidata ai soccorritori dell'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba.