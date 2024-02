Tre auto coinvolte in un terribile incidente sulla provinciale, 4 feriti

L'incidente che ha visto coinvolte tre auto è avvenuto questa sera 12 febbraio a Fenegrò sulla provinciale (Sp32) intorno alle 18. Non sono ancora state rese note le dinamiche del sinistro in cui sono rimaste ferite 4 persone in codice giallo (media gravità).

Si tratta di un ragazzo di 15 anni e tre uomini di 47, 54 e 62 anni. Le ambulanze del 118 accorse li hanno trasportati dividendoli tra l'ospedale di Saronno, quello di Castellanza e il Sant'Anna. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como, per aiutare i feriti a uscire dalle auto e per liberare la strada. Ai carabinieri di Cantù il compito di ricostruire gli eventi. In aggiornamento.