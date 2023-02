Incidenta a Carimate, scontro tra due auto: 5 feriti

L'incidente, uno scontro che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto ieri sera 11 febbraio intorno alle 22.24 in via Colombirolo. Sono 5 le persone ferite tra cui due donne di 32 e 46 anni e un uomo di 34. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 con due ambulanze della Croce Rossa e l'auto medica. Fortunatamente nessuno dei 5 feriti sembrerebbe in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri di Cantù che ricostruiranno la dinamica del sinistro.