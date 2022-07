Incendio al distributore di bevande in un'azienda di Como

Intervento dei vigili del fuoco in via San Bernardino da Siena a Como. I pompieri sono intervenuti poco dopo le 10 in una azienda dove si è sprigionato un principio di incendio a causa di un guasto a un distributore automatico di bevande. Il principio di incendio è stato prontamente spento dai dipendenti per mezzo di estintori a polvere. I pompieri intervenuti con tre mezzi hanno provveduto alla estrazione dei fumi che avevano invaso i locali e hanno effettuato le verifiche di sicurezza. Non si segnalano feriti.