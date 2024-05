Grosso incendio a Faggeto Lario, a fuoco una casa di 4 piani. Il video

Grosso incendio oggi 7 maggio a Faggeto Lario in via in via Gradinata, località Molina intorno alle 11. A prendere fuoco un edificio di quattro piani: le cause del rogo sono in corso di accertamento. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti sul posto con diverse squadre per gestire l'emergenza.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell'accessibilità limitata all'edificio interessato dalle fiamme. Per portare sul posto le attrezzature necessarie per domare il fuoco, è stato richiesto il supporto del reparto volo di Malpensa.

Gli aero soccorritori, a bordo dell'elicottero AW 139 "Drago 150", sono intervenuti con il gancio baricentrico dell’aeromobile per elitrasportare un modulo antincendio. Questa operazione ha agevolato lo spegnimento dell'incendio, portato a termine dai vigili del fuoco, con la messa in sicurezza dell'area coinvolta. Non risultano feriti ma hanno evacuato un anziano che è poi stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Attualmente è in atto l'operazioni di bonifica. Il tetto è parzialmente crollato con due solette e l'abitazione è inagibile.