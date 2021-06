Griante, auto con 5 persone si ribalta sulla Regina: ferito un bimbo di 10 anni

Sul posto i vigili del fuoco di Como: traffico in tilt per ore

Un'auto con a bordo 5 persone si è ribaltata sulla Regina all'altezza di Griante oggi, 18 giugno intorno alle ore 16.30. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo sarebbe andato a sbattere prima contro un cordolo per poi ribaltarsi completamente, ma si devono ancora ricostruire le esatte dinamiche. Cinque i feriti: tre donne di 38, 46 e 65 anni, un uomo di 80 e un bimbo di 10. Sul posto i carabinieri di Menaggio e i vigili del fuoco di Como oltre a due ambulanze e all'automedica. Questo incidente ha causato forti rallentamenti del traffico sulla Regina per gran parte del pomeriggio. I feriti non sarebbero in pericolo di vita.