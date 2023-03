Gravissimo incidente a Merone sulla nuova Valassina: tre feriti in codice rosso

Gravissimo incidente oggi 26 marzo a Merone intorno alle 9.30 del mattino. Due auto si sono scontrate e una si è letteralmente schiantata contro un divisorio in cemento. Codice rosso per i tre feriti e l'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia. Sul posto anche l'ambulanza di Lariosoccorso di Erba, la Croce Rossa di Montorfano e un'auto medica, i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro. Tra i feriti un uomo di 67 anni. In aggironamento.