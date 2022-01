Gravedona, tragico incidente nella notte: morto un uomo di 64 anni

Un tragico incidente è avvenuto a Gravedona ed Uniti questa notte, 23 gennaio, intorno alle 00.20 in via Guasto. Si tratterebbe di un'auto finita fuori strada. Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente. Sul posto si sono recate tre ambulanze in codice rosso e l'elisoccorso decollato da Villa Guardia. Presenti anche i vigili del Fuoco di Como e i carabinieri di Menaggio. Due i feriti: un ragazzo di 26 anni e un uomo di 64 che, a quanto riportato, sarebbe deceduto sul posto. Secondo le primissime informazioni ricevute il 26enne era alla guida della sua auto e avrebbe urtato il 64enne, facendolo sbalzare di parecchi metri, tanto da andare oltre la protezione del ponte sul Liro.

Il giovane alle guida ha riportato delle ferite lievi ed è stato portato all'ospedale di Gravedona. È indagato per omicidio stradale.

Si attendono aggiornamenti.