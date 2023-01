Maxi incidente sulla Novedratese: tre auto coinvolte. Un ferito grave, due elicotteri in codice rosso

Gravissimo incidente oggi 11 gennaio sulla Novedratese all'altezza di Mariano Comense intorno alle 15.15. Tre auto coinvolte. Secondo le primissime informazioni pervenute due delle vetture in direzione Mariano si sarebbero scontrate, una avrebbe invaso la corsia opposta colpendo frontalmente un altro veicolo. Le dinamiche saranno ricostruite dai carabinieri di Cantù e dalla polizia locale, prontamente intervenuti. Sul posto grande spiegamento di soccorsi: la Croce Bianca di Mariano, il sos di Lurago e l’elisoccorso da Como Villa Guardia che ha trasportato il ferito più grave all'ospedale di Varese. Ci sarebbero almeno altri due feriti. L'intervento è segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) in codice rosso. Ripercussioni sul traffico. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. In aggiornamento.

Novedratese, solo pochi giorni fa un'altra tragedia

Solo pochi giorni fa, nella sera del 9 gennaio 2023 sempre sulla Novedratese ma all'altezza di Carugo ha perso la vita una donna di 51 anni di Bregnano. La donna Rosa Bruzzese è morta poco dopo essere stata portata in ospedale. Era molto conosciuta in paese e la sua morte ha scosso molto il paese. Lascia due figli e un marito.