Incidente a Colverde: un'auto finisce contro un albero nel bosco

Ha destato molta paura l'incidente accaduto a Colverde intorno alle ore 15.15 del 6 ottobre 2023 lungo la SP18. Due auto con targhe svizzere si sono scontrate e una di loro è uscita fuori strada finendo nel bosco e andando a impattare contro un albero. Inizialmente si è temuto il peggio per le tre persone coinvolte.

Infatti, oltre a un'automedica e alle ambulanza della Croce Rossa di Uggiate Trevano e di San Fermo della Battaglia è stato allertato anche l'elisoccorso di Como. Tuttavia solo una persona sarebbe rimasta ferita, tra l'altro in modo non grave. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco sia per mettere in sicurezza la strada sia per soccorrere l'automobilista della vettura finita in una piccola discesa nel bosco.