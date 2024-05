Grave incidente tra auto e moto, un ragazzo di 19 anni in condizioni critiche

L'incidente, le cui dinamiche sono al vaglio dei carabinieri di Lurate Caccivio, ieri sera 17 maggio intorno alle 19 a Fino Mornasco, in via Molini Valle. Lo scontro è avvenuto tra una moto, guidata da un 19enne e un'auto con a bordo una donna di 73 anni. Ad avere la peggio il giovane motociclista che è stato potato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza da un'ambulanza della Croce Rossa di Cadorago. Le sue condizioni sono sembrate subito critiche. Sul posto anche la Sos di Appiano. Ferita anche la donna alla guida dell'auto ma in maniera meno grave: è stata trasportata al Sant'Anna in codice giallo. Articolo in aggiornamento.