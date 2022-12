Grandate, tradito dall'asfalto bagnato cade dallo scooter: 52enne all'ospedale

Erano le 5.12 di questa mattina sabato 3 dicembre 2022 quando sulla Statale dei Giovi c'è stato un incidente. Un uomo di 52 anni a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo a causa della strada bagnata e scivolosa ed è caduto sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e fortunatamente dopo una prima visita sul posto hanno potuto constatare che l'uomo non aveva riportato ferite tali da metterlo in pericolo di vita. È stato trasportato al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo (media gravità). Non sono stati coinvolti altri mezzi.