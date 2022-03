Grandate, schianto tra due auto sulla statale: un ferito

Brutto incidente tra due auto questa mattina 5 marzo 2022 a Grandate sulla statale dei Giovi. Erano da poco passate le 9.30 quando due veicoli si sono scontrati tra loro con dinamiche ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco della sede centrale di via Valleggio per aiutare un uomo a uscire dall'auto che si è ribaltata sulla strada. L'uomo è ferito ma non si conosce ancora la gravità delle lesioni riportate. Secondo alcune testimonianze in loco l'uomo alla guida dell'auto che poi si è ribaltata avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un altro veicolo.

In aggiornamento.