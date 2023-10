Incidente tra 3 auto alla rotonda sulla statale dei Giovi: due feriti

Incidente a Grandate questa mattina 24 ottobre sulla Ss35 (statale dei Giovi) presso la rotonda del centro commerciale. Erano circa le 7.40 quando sono stati avvisati i soccorsi per l'incidente che ha visto coinvolte tre auto. Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) lo ha inizialmente segnalato come codice rosso ma sembrerebbe che i due feriti, un uomo di 36 anni e una donna di 60, non siano in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche l'ambulanza della Croce Azzurra e l'auto medica. Presenti anche i carabinieri di Cantù per i dovuti rilievi che stabiliranno la dinamica dell'incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in zona.