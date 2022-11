La strada è poco illuminata: scooter travolge e investe una donna di 60 anni di Arosio

Erano circa le 19.10 di oggi 16 novembre quando a Giussano in via Alberto da Giussano una donna di 60 anni di Arosio è stata investita da uno scooter. La strada era poco illuminata e la signora camminava sul bordo. L'uomo, un 47enne di Cantù che guidava uno scooter Suzuki Burgman, non l'ha vista è l'ha travolta. Sono stati entrambi soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Si sta occupando dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell'incidente una pattuglia dei carabinieri di Giussano.