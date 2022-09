Incidente nella notte ad Alzate Brianza, escono di strada: grave un ragazzo

Grave incidente ad Alzate Brianza nella notte. Un'auto è uscita di strada mentre percorreva la strada provinciale SP38. E' accaduto intorno alle ore 22.45 del 5 settembre 2022. A bordo c'erano due ragazzi. Uno di loro, un ragazzo di 22 anni, è rimasto ferito in modo molto grave. Sul posto sono intervenute due ambulanze del Lariosoccorso di Erba e della Croce Rossa di Montorfano e un'automedica. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti per le operazioni di estrazione degli occupanti dall'abitacolo. Il 22enneè stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.