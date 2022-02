Frontale tra due auto a Faloppio: tra i feriti una bimba di 1 anno. Grave una donna

È accaduto ieri 20 febbraio sulla Provinciale 23 all'altezza di Faloppio. Due auto si sono scontrate in un terribile frontale. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono 4 i feriti: due donne di 41 anni e 32 anni, una bimba di un anno e un uomo di 42. Sono stati tutti ricoverati. Sul posto sono arrivati prontamente i soccorsi del 118 (tre ambulanze e un'auto medica).

La 41enne, in codice rosso, è stata portata all'ospedale Circolo di Varese insieme a un altro ferito in condizioni meno gravi. Due sono stati trasportati dall'ambulanza all'ospedale Sant'Anna in codice giallo (media gravità). Si stanno ricostruendo le dinamiche dell'incidente anche se dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la macchina con a bordo tre persone abbia invaso la corsia di quella guidata dalla 41enne che stava andando in direzione Faloppio.