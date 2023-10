Frontale a San Siro: sette feriti, uno trasportato in elisoccorso

Brutto incidente questo pomeriggio sul lago di Como Il sinistro ha richiesto l'intervento urgente nel comune di San Siro, località Santa Maria, dei vigili del fuoco di Menaggio e Dongo. Due autovetture, di cui una targata Ticino, si sono scontrate frontalmente. L’occupante di una vettura è stato intubato e stabilizzato sul posto prima di essere trasportato con eliambulanza in ospedale. Le altre 6 persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo in ospedale Gravedona e Menaggio. In posto squadre aVVF dei distaccamenti di Menaggio e Dongo. Allertati per i rilevamenti i carabinieri di Menaggio.