Frontale tra due moto, gravissimo uno dei centauri. L'incidente durante un raduno, si indaga

L'incidente di ieri 7 gennaio a Carbonate in via Consorziale della Brughiera è avvenuto durante un raduno di moto. Intorno alle 16.15 le due moto si sarebbero scontrate in un frontale. Feriti i due centauri, entrambi di 29 anni. Uno, di Olgiate Comasco, è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese mentre il secondo ragazzo di Como, è stato portato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Durante il raduno che si stava svolgendo in quella zona, al confine con la provincia di Varese, c'erano parecchi ragazzi e quindi i carabinieri di Como sono impegnati nel sentire le testimonianze di chi era presente sul posto al momento del terribile frontale. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire considerando il fatto che i giovani presenti erano molti e dovranno essere ascoltati dalle forze dell'ordine per capire come le due moto di grossa cilindrata (nell'ambito di quel contesto di ritrovo tra giovani) si possano essere scontrate frontalmente in quel modo.