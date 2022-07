Frontale a Lentate tra scooter e auto: feriti due comaschi

Soccorsi in codice rosso a Lentate sul Seveso ieri venerdì 15 luglio. Ad essere coinvolti e feriti due comaschi, uno di Cadorago e uno di Bregnano.

In via Manzoni intorno alle 12.30 un'auto e uno scooter, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 44 anni che è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Al pronto soccorso, a Desio, è finito anche l'automobilista, un 41enne che era al volante del veicolo coinvolto nello schianto.

In seguito alla chiamata di emergenza la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto l'elicottero che si è alzato in volo dall'ospedale Niguarda, due ambulanze e un'automedica. Al momento dell'arrivo dei soccorsi la situazione fortunatamente si è rivelata meno critica del previsto. Il centauro ha raggiunto l'ospedale in ambulanza, accompagnato dall'équipe medica che è arrivata a bordo dell'elicottero.

L'uomo ha riportato un trauma al torace ma risulta fosse sveglio al momento dell'arrivo dei sanitari. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri che sono al lavoro per accertare cause e responsabilità.