Frontale tra un furgone e un'auto a Cucciago: ferite quattro persone

Terribile frontale oggi 27 dicembre a Cucciago in via per Cantù tra un furgone e un'auto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi in codice rosso: due ambulanze della Croce Rossa di Cantù e della Croce Azzurra di Como e insieme a loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù. Sono quattro i feriti come riporta Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza): tre giovani uomini di 21, 25 e 31 anni e una donna di 56. In aggiornamento.