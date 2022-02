Schianto frontale tra auto e pullman a Carate Urio: un ferito

Grave incidente a Carate Urio sulla Statale Regina poco prima delle ore 13 el 24 febbraio 2022. Un'auto e un pullman turistico si sono scontrati in modo pressoché frontale. L'automobilista al volante della macchina ha ripostato serie lesioni e ferite ed è stato trasportato all'ospedale Sant'ANna di San Fermo della Battaglia da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio. Dalle informazioni apprese non sembra che l'uomo di 53 anni sia in pericolo di vita.