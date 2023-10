Frontale tra due auto sulla Arosio-Canzo: un ferito estratto dalle lamiere

Scontro frontale tra due auto oggi domenica 29 ottobre sulla Sp40 Arosio-Canzo intorno alle 12.30. Uno dei due veicoli è uscito fuori strada e rimasto in bilico. I vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti con due mezzi e hanno estratto una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. La strada è stata chiusa per tutta la durata dell'intervento e la messa in sicurezza delle auto. I feriti, fortunatamente non gravi, sono una donna di 25 anni e un uomo di 28. Entrambi sono stati trasportati al Fatebenefratelli di Erba in codice verde.