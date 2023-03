Francesco ha perso la vita nell'incidente sulla provinciale. La moglie Loredana lotta tra la vita e la morte

Una strada "maledetta", teatro di molti, troppi incidenti mortali. È la provinciale 72, la panoramica a lago che anche ieri domenica 19 marzo 2023 nel territorio comunale di Varenna nel Lecchese, subito dopo l'uscita da Lierna (Como) è stata il luogo di una vera tragedia. A perdere la vita Francesco Panighi, 64enne di Camparada. L'Aprilia su cui il 64enne brianzolo viaggiava insieme alla compagna poco prima delle 15 si è scontrata con un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Dopo lo scontro la moto ha preso fuoco: il 64enne è morto sul colpo mentre la donna, 60 anni, è stata soccorsa e trasferita in condizioni gravissime all'ospedale Circolo di Varese.

I soccorsi

Immediato l'allarme al 118 con l'invio dei soccorsi sul posto in codice rosso domenica pomeriggio. In totale sono state quattro le persone rimaste coinvolte nello schianto, tra cui i due sessantenni. Secondo le primissime ricostruzioni la moto, con una velocità elevata, avrebbe colpito l'auto in fase di manovra. A perdere la vita il motociclista, l'uomo di 64 anni di Camparada.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del Soccorso Bellanese e i vigili del fuoco, allertati anche l'elicottero di Areu decollato da Sondrio e i carabinieri del comando provinciale. In seguito al sinistro, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, lungo la strada che costeggia il lago si sono formate lunghe code.

Strada provinciale 72, strada mortale

Da anni gli amministratori dell'Alto e Basso Lario cercano di mettere un freno alla lunga serie d'incidenti mortali. Del resto quel tratto di strada "chiama" migliaia di motociclisti ogni domenica, ma l'ampiezza della carreggiata e la tortuosità del tracciato male si sposano con le follie compiute da alcuni di loro: come dimenticare il viaggio a 185 km/h ripreso e pubblicato su internet a novembre 2021? A questo si somma l'imprudenza di alcuni automobilisti, che talvolta tagliano la strada nel compimento delle svolte verso le strade laterali che collegano a lago, parcheggi o alla vicina strada statale 36.