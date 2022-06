L'addio a Francesco, morto dopo la caduta dallo scooter a Como

Una caduta mortale questa notte intorno all'1.30 allo svincolo tra via Pasquale Paoli e via Clemente XIII a Como. Francesco Chirico, 56enne di Fino Mornasco era sul suo scooter e secondo le prime ricostruzioni avrebbe prima sbattuto contro un isolotto salvagente e poi è caduto a terra. Nonostante l'arrivo dei soccorsi del 118 non c'è stato nulla da fare.

Su Facebook e su altri social sono tanti gli amici increduli che lo ricordano commossi.

Qualcuno scrive: "Simpatico, ironico, intelligente, bravo nel lavoro. Amavi la vita in ogni sfaccettatura. Ci mancherà un caro amico e un ottimo professionista. Stento a crederci che non sia più qui."

Una persona molto amata e per cui vengono spese parole d'affetto e stima sincere: "Mi mancherà non vederti al mattino nel solito bar...Mi mancherà non prenderci più in giro per i nostri piatti culinari. Ma soprattutto mancherai tu a tutte le persone che ti vogliono bene ed io sono una di queste. Ciao Fra".