Tragedia a Fino Mornasco: morto un ciclista in un incidente

Una vera tragedia oggi 17 ottobre intorno alle 15.30 a Fino Mornasco. Un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'auto, una Renault Captur guidata da un uomo del '67 di Como. Soccorso in codice rosso dal 118 (con auto medica e ambulanza della Croce Azzurra) è stato portato all'ospedale Sant'Anna in gravissime condizioni. Poco dopo è morto. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente di cui si sta occupando la polizia locale. Si attendono le ricostruzioni ufficiali del fatto avvenuto in via Tevere. IN AGGIORNAMENTO.