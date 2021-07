Fino Mornasco, auto sbanda e sbatte contro un semaforo: ferito 70enne

È accaduto stamattina, 11 luglio, intorno alle 9 a Fino Mornasco in via Garibaldi. Per cause ancora da stabilire un 70enne ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è uscito fuori strada, andando a sbattere contro un semaforo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del fatto. Giunta anche un'auto meica e un'ambulanza (inizialmente in codice rosso) che ha portato il ferito al Sant'Anna. Non sarebbe in pericolo di vita.