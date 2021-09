Figino, maxi incidente nella notte: i feriti sono ragazzi dai 21 ai 25 anni

Era circa mezzanotte e mezza del 27 settembre quando in via Vico Necchi c'è stato uno scontro tra due auto a Figino Serenza. Sono cinque i feriti: tre ragazzi di 21, 23 e 25 anni. Segnalate anche altre due persone ferite ma di cui non sono state fornite le generalità. Sul posto tre ambulanze che hanno portato i ragazzi al Sant'Anna e all'ospedale di Cantu'. Fortunatamente dopo i primi soccorsi in loco nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. Sono ancora da chiarire le dinamiche dello scontro. Sul posto sono interbenuti anche i carabinieri di Cantu'.