Figino, incidente in moto alle tre di notte: due feriti. Uno è grave

Un'estate terribile per i motociclisti. Dopo gli incidenti mortali di Laglio e Brienno due motociclisti sono rimasti feriti nella notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto.

Un incidente segnalato come codice rosso alle 3 di notte circa ( i soccorsi sono arrivati intorno alle 3.15) per una moto a Figino Serenza, in via Pietro da Figino. Il 32enne alla guida per motivi da stabilire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto insieme al suo passeggero, un altro ragazzo di 31 anni.

Inizialmente le condizioni dei due giovani sembravano disperate. Sono stati ricoverati entrambi al San Gerardo di Monza, uno in codice verde uno in codice rosso ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Sul posto un'ambulanza della croce rossa di Cantu', i carabinieri e i vigili del fuoco di Como.