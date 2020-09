Faloppio: scontro auto-moto in via Vittorio Veneto

Brutto scontro tra un'auto e una moto oggi, 28 settembre a Faloppio, in via Vittorio Veneto. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Como e anche i carabinieri, per riscostruire le dinamiche dell'incidente. Coinvolte due persone: un uomo di 42 anni, che guidava la moto e una donna di 51. Giunta sul posto anche l'ambulanza ma, nonostanza il brutto scontro, nessuno dei due è rimasto ferito.

