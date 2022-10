Faggeto Lario, incidente sulla Lariana: la moto precipita per 30 metri in un dirupo

Intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio ieri sera 2 ottobre 2022 alle 20.20 per un incidente stradale che ha visto coinvolte una vettura ed una motocicletta a Faggeto Lario sulla SP Lariana (via per Bellagio). Tre i feriti soccorsi dal 118 tra cui il centauro elitrasportato in ospedale. La moto è finita in un precipizio con dislivello di circa 30 metri. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, tre ambulanze del 118 e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia.