Grave incidente sulla ex Briantea: scontro auto moto. Un ferito in codice rosso

Terribile incidente ieri sera intorno alle 23 sulla ex Briantea nel territorio comunale di Inverigo nei pressi del ristorante Ripamonti. Qui, all'altezza del civico 107, un'auto e una moto si sono scontrate. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, due i feriti: un uomo di 53 anni e una donna di 30. Sul posto grande spiegamento di mezzi: 3 ambulanze e l'auto medica. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù. Uno dei due feriti sarebbe molto grave ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'altro invece non sarebbe in pericolo di vita ed è stato portato al Manzoni di Lecco in codice giallo. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle dinamiche del sinistro.