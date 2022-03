Eupilio, investita mentre cammina a bordo strada: ferita donna di 44 anni

La sera del 29 marzo intorno alle 21 i vigii del Fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti a Eupilio in via Lecco per soccorrere una donna di 44 anni che è stata investita mentre camminava a bordo strada ed è caduta dalla riva. La donna ha riportato ferite abbastanza serie. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri, per cercare di ricostruire l'accaduto. La 44enne è stata portata in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Non sarebbe in pericolo di vita.