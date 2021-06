Erba, scontro auto moto: ferito il centauro 42enne

È accaduto stamattina 13 giugno intorno alle 11.15 a Erba in via Buco del Piombo. I vigili del fuoco sono intervenuti urgentemente per soccorrere il motociclista ferito, un 42enne, e mettere in sicurezza la strada. Ancora da chiarire le dinamiche del brutto scontro. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 in codice giallo per trasportare il ferito in ospedale e i carabinieri di Como. Non si conosce ancora la gravità delle ferite riportate dal motociclista.