Erba, incidente tra auto e moto: grave motociclista di 46 anni

È accaduto oggi 22 agosto a Erba in via Resegone, vicino a Lariofiere. Erano circa le 13.47 quando la moto, una enduro, guidata da un uomo di 46 anni, che procedeva su viale Resegone, all'incrocio con via Leonardo da Vinci si è scontrata con un'auto. Le dinamiche esatte saranno stabilite dagli organi competenti. Sul posto i carabinieri, due ambulanze del 118 e l'elisoccorso, in codice rosso, decollato da Como Villa Guardia. Le condizioni del 46enne caduto dalla moto sembrerebbero molto serie e si trova ora all'ospedale Circolo di Varese in prognosi riservata. Si attendono aggiornamenti.