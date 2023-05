Erba, scontro tra auto, investiti due podisti: uno è gravissimo

Questa mattina 21 maggio a Erba in via Alserio (zona cimitero) due podisti sono stati investiti. Erano circa le 10.50 quando due auto si sono scontrate e finendo fuori strada hanno coinvolto nell'incidente anche i due sportivi. Uno dei due è in condizioni gravi. Sul posto tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Erba, l'auto medica e i carabinieri.

