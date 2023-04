Incidente a Erba, perde il controllo e si schianta: ferita una persona

Intervento dei vigili del fuoco oggi domenica 16 aprile a Erba in via Cesare Cantù alle 13.50 circa. Secondo quanto è stato possibile ricostruire la persona alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo per poi andare a sbattere contro il muro. Non risultano convolti altri veicoli. Il ferito ha riportato una frattura al femore ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa.