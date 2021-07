Erba, incidente sulla sp40, più auto coinvolte: almeno tre i feriti. Uomo incastrato tra le lamiere

Grave incidente stamattina, 15 luglio intorno alle 6.44 sulla Sp40 a Erba (tratto tra via Stanga e via Riazzolo). Secondo le primissime informazioni, i socorsi sono ancora in corso, si sarebbero scontrate più auto con dinamiche ancora da stabilire. Almeno tre le persone ferite (tra cui un 37enne e un 38enne ma il numero dei coinvolti potrebbe salire), una grave è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di Como. I vigili del fuoco di Erba sono intervenuti per estrarre un uomo incastrato tra le lamiere.

Due altri feriti sono invece stati trasportati in ambulanza al Manzoni di Lecco, e un altro sempre in ambulanza (codice giallo) al Sant'Anna di Como. Sul posto un grande dispiegamento di mezzi: quattro autoambulanze, l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Erba e i Carabinieri. Nel tratto interessato il traffico potrebbe essere molto rallentato. In aggiornamento.