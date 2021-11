Erba, grande spavento in via Diaz: investito un bimbo di 3 anni

È accaduto poco prima delle 16 di oggi 9 novembre a Erba in via Armando Diaz. Un bimbo di soli tre anni è stato investito. Un grande spavento che ha fatto uscire i soccorsi in codice rosso ma dalle prime informazioni ricevute il piccolo non sarebbe in pericolo di vita ma sarà sottoposto comunque ai doverosi controlli. Sul posto oltre alle due ambulanze anche la polizia Locale e i carabinieri per i dovuti accertamenti e per ricostruire le dinamiche. Le informazioni pervenute al momento sono ancora poche. Il piccolo è stato portato al Fatebenefratelli di Erba.