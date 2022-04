Erba, auto va fuori strada e sbatte contro un palo: feriti quattro ventenni

Oggi 11 aprile una macchina è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo. È successo a Erba in via Don Luigi Orione. Ferite le 4 persone a bordo: due ragazzi di 19 anni, uno di 20 e uno di 21. Intervenuti sul posto un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica del fatto. Inizialmente l'incidente era segnalato come codice giallo (media gravità) ma fotunatamente i giovani non hanno riportato serie ferite, sono comunque stati trasportati all'ospedale Fatebenefratelli di Erba per dei controlli. Non risultano coinvolti altri veicoli.