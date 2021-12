Como, donna investita sulla Statale per Lecco: è grave

Una donna è stata investita su via Statale per Lecco a Como, intorno alle ore 10.45 del 6 dicembre 2021. Sul posto sono accorse un'automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Lipomo e del Sos di Lurago d'Erba. Per il momento non si cnoscono le generalità e le condizioni della donna ma i mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti in codice rosso, grado di massima gravità. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Como per la gestione della viabilità. Inevitabili i disagi al traffico in entrambe le direzioni. Il flusso di auto è statofatto procedere a senso unico alternato.