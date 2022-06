Caduta in bici: donna grave a Cavargna

Una donna è rimasta ferita gravemente a seguito di una brutta caduta in bicicletta avvenuta sulla Strada Provinciale 11 intorno alle ore 14 dell'8 giugno 2022. Inizialmente le condizioni della donna non sembravano così grave ma ben pfresto i soccorritori intervenuti con l'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza hanno capito che serviva un trasporto d'urgenza all'ospedale. E' intervenuto l'elicottero del 118 di Como che ha trasportato in codice rosso la donna all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Da quanto si è appreso la donna ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma al volto.